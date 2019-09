Starmatch: gioca anche tu al web game interattivo di Infinity!

Infinity ha presentato Starmatch, il nuovo gioco interattivo per gli appassionati di cinema: riuscirai a collegare attori che hanno girato gli stessi film?

Arriva Starmatch, il web game di Infinity che sfida gli utenti ad abbinare le star del cinema che hanno recitato insieme nello stesso film.

Infinity presenta Starmatch, il nuovo gioco interattivo sviluppato da Grey e dedicato a tutti i cinefili più appassionati e non solo. Siete pronti a mettere alla prova le vostre conoscenze sul cinema?

Collegandosi a infinitystarmatch.it è possibile ripercorrere gli incontri più memorabili della storia del cinema e provare ad abbinare le star che hanno effettivamente recitato insieme all'interno di un film. Selezionando un attore, bisognerà indovinare il personaggio da abbinargli scegliendo tra i ritratti di altre star e, in caso di risposta esatta, il gioco mostrerà la locandina del film in cui i due attori hanno recitato insieme, disponibile per la visione su Infinity.

Per tutti gli appassionati di cinema, un'occasione per divertirsi e mettersi alla prova con Infinity che, ancora una volta mette "Il cinema prima di tutto".