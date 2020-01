Star Wars: Underworld, il test footage del progetto abbandonato da George Lucas?

Star Wars: Underworld avrebbe dovuto essere una serie tv creata da George Lucas, progetto poi abbandonato, e online è stato condiviso il video del testo footage del potenziale show mai realizzato.

La serie non era andata oltre la realizzazione di alcuni test a causa del budget elevato e avrebbe raccontato una storia ambientata tra il terzo e il quarto capitolo della saga di Star Wars.

George Lucas, parlando di Star Wars: Underworld, aveva raccontato: "Abbiamo circa 50 ore di materiale. Stiamo cercando di trovare un modo nuovo per realizzare film. Stiamo cercando una tecnologia diversa che potremmo usare, che renda economicamente fattibile girare la serie. Attualmente sembra un film di Star Wars, ma dobbiamo capire come realizzarla a un decimo del costo di un lungometraggio, perché si tratta di televisione".

Il regista aveva continuato sottolineando: "A un certo punto ce la faremo, ma è un processo davvero difficile. Ovviamente quando risolveremo il problema avrà delle importanti ripercussioni sui film perché quelli costano tra i 250 e i 350 milioni. Quando lo capiremo potremmo realizzare un film con 50 milioni".

Dopo l'acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney il progetto è però stato totalmente abbandonato.