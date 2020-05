Star Wars: Taika Waititi regista di un nuovo film della saga

Taika Waititi ritornerà nell'universo di Star Wars, dopo The Mandalorian, per dirigere un nuovo film della saga.

Taika Waititi sarà il regista di un nuovo film della saga di Star Wars attualmente in fase di sviluppo e di cui sarà anche co-sceneggiatore.

Da tempo erano emerse le indiscrezioni relative a un suo possibile ritorno nell'universo creato da George Lucas dopo l'esperienza vissuta sul set di The Mandalorian, accolta in modo estremamente positivo dagli spettatori della serie.

La sceneggiatura del nuovo lungometraggio sarà scritta dal regista di Thor: Love and Thunder in collaborazione con Krysty Wilson-Carinstaika, recentemente firma di 1917. L'annuncio è stato compiuto dal sito ufficiale di Star Wars in occasione delle celebrazioni del May the Fourth e conferma così le indiscrezioni che erano apparse a gennaio e parlavano di un progetto curato da Taika Waititi, al suo ritorno nell'universo della saga dopo il season finale di The Mandalorian.

Il filmmaker nei prossimi mesi sarà impegnato nella realizzazione di Next Goal Wins, le cui riprese erano state completate, e del cinecomic Thor: Love and Thunder la cui uscita è prevista nelle sale per l'11 febbraio 2022.

Sarà quindi interessante scoprire le tempistiche previste per il film di cui non sono stati diffusi ulteriori dettagli. I fan dovranno inoltre attendere per scoprire la data prevista per il debutto nelle sale del film di Star Wars sviluppato da Taika Waititi.