Star Wars, Matthew Vaughn: "Sarei interessato a girare un film della saga"

Il regista Matthew Vaughn ha parlato del suo grande desiderio di realizzare un progetto di Star Wars, saga di cui è un grandissimo fan.

Il filmmaker ha inoltre spiegato di non essere particolarmente entusiasta della trilogia realizzata negli ultimi anni.

Matthew Vaughn ha ammesso: "Se me lo aveste chiesto 10 anni fa, avrei dato gratis Kingsman alla Lucasfilm pur di avere un'occasione di realizzare un film di Star Wars. Quindi sì, avrei amato la possibilità di girare un film di Star Wars che fosse parte della saga di Skywalker, è tutto quello che posso dire. Ora provo la sensazione che sia stata decimata, o un'altra parola per esprimere quel concetto".

Il regista ha poi ribadito: "Star Wars è un film realmente importante per me. Pensavo di amare i film, e poi ho visto Star Wars... Quindi, mai dire mai. Se volessero realmente un nuovo film di Star Wars, uno giusto, un lungometraggio che potesse essere indipendente, non direi di no, solamente per avere la possibilità di usare una spada laser...".

Vaughn ha inoltre svelato che era interessato a dirigere il quinto film di Indiana Jones quando aveva scoperto che erano alla ricerca di un nuovo regista, ma che Star Wars attirerebbe sempre la sua attenzione: "Se mi telefonassero, ma non lo faranno mai perché non sono interessati a lavorare con me, semplicemente per essere davvero chiaro. Penso che probabilmente sono troppo anticonformista".

Vaughn ha quindi sottolineato: "Se potessi realizzare un film prometto che sarei meticoloso nel cercare di proteggere l'eredità di qualcosa che mi ha fatto innamorare dei film".