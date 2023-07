Star Wars: Lando, il nuovo aggiornamento sulla serie con Donald Glover non farà felici i fan

Dopo l'annuncio della serie Star Wars su Lando Calrissian con Donald Glover, avvenuto nel 2020, non si hanno avuto più notizie ma ora un nuovo aggiornamento arriva dallo sceneggiatore collegato al progetto della Lucasfilm e non è dei più incoraggianti.

Mentre lo stesso Glover ha dichiarato di aver parlato con la Lucasfilm per tornare a interpretare il ruolo, lo sceneggiatore che sta dietro alla serie afferma di non aver saputo più nulla dopo l'annuncio iniziale di Kathleen Kennedy. Justin Simien avrebbe lavorato febbrilmente alla serie, solo per non ricevere alcuna risposta dalla Lucasfilm nei tre anni successivi.

"Sicuramente ci ho messo tutto il cuore e ho trascorso molto tempo a lavorare con loro per mettere insieme uno show davvero fantastico. Sembrava che tutti lo adorassero", ha detto Simien in un'intervista a The Direct. "E, sapete, mi è stato detto che avremmo dovuto fare una pausa a causa della programmazione, e il successivo aggiornamento che ho ricevuto è stato nel 2020, qualche anno fa. Quindi non so, non ho idea di cosa stia succedendo".

Lando: la serie Disney+ con protagonista Donald Glover è ancora in fase di sviluppo

Lo scorso aprile, Donald Glover aveva ammesso di voler tornare a interpretare il personaggio dopo Solo: A Star Wars Story.

"Mi piacerebbe interpretare di nuovo Lando. È un momento divertente per essere lui. Dobbiamo solo trovare il modo giusto per farlo", aveva rivelato Glover all'epoca.