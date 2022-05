Star Wars: Ian McDiarmid accenna alla presenza di Palpatine in una delle prossime serie

Ian McDiarmid, interprete di Palpatine, ha parlato di un suo possibile ritorno nell'universo di Star Wars in occasione di una delle serie prodotte per Disney+.

Nelle serie di Star Wars prodotte per Disney+ potrebbe apparire anche Palpatine: Ian McDiarmid ha accennato alla sua possibile presenza.

L'attore era tornato nell'universo creato da George Lucas in occasione del film L'Ascesa di Skywalker, che ha concluso la nuova trilogia.

Durante l'Imperial Commissary Collectors Convention, Ian McDiarmid ha infatti dichiarato: "C'è una certa serie in arrivo ambientata nel periodo in cui Palpatine dovrebbe essere davvero attivo".

L'attore ha però precisato: "Non posso commentare se mi vedrete, oppure no, fisicamente. Ma certamente sentirete la mia presenza".

Tra i prossimi progetti realizzati per Disney+ ci sono Andor, ambientato prima di Rogue One: A Star Wars Story, Obi-Wan Kenobi con star Ewan McGregor e Hayden Christensen, e Ahsoka. I fan dovranno quindi attendere per scoprire qualche dettaglio in più della presenza di McDiarmid. Ian, recentemente, aveva spiegato: "Penso di dover accettare che, grazie alla mia ingrata bisnipote, la mai fine è stata definitva. Ma, ovviamente, Darth Vader è tornato nella nuova serie dedicata a Obi-Wan Kenobi, quindi immagino non sia impossibile che un giorno il suo mentore venga riscoperto mentre trama nelle ombre".