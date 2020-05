Star Wars: Galactic Starcruiser, nuovi dettagli sull'hotel ispirato alla saga

Star Wars: Galactic Starcruiseer sarà il nuovo hotel in fase di costruzione negli spazi degli Hollywood Studios di cui sono stati diffusi online nuovi dettagli e un'immagine inedita.

Grazie al sito Attractions Magazine si può quindi scoprire l'aspetto ideato per la struttura, leggermente più contenuto per quanto le dimensioni rispetto ad altri alberghi della Disney.

Photo Update: A look at the Star Wars hotel and Toy Story restaurant at Disney's Hollywood Studios (via @bioreconstruct): https://t.co/cTiyXNp9jr pic.twitter.com/w54PYv7jKu — Attractions Magazine (@Attractions) May 25, 2020

L'hotel offrirà infatti un'esperienza della durata di due notti e gli ospiti arriveranno e se ne andranno in contemporanea, vivendo un'avventura ambientata nell'universo di Star Wars.

La storia ambientata negli spazi di Galactic Starcruiser si svolgerà a bordo della nave spaziale chiamata Halcyon e i visitatori al loro arrivo verranno trasportati nello "spazio" grazie alle immagini mostrate nelle finestre posizionate all'interno delle navette che ricreano un salto nell'iperspazio per avvicinarsi al mezzo di trasporto. Una volta "a bordo" si incontreranno personaggi della saga, si compierà un'escursione a Star Wars: Galaxy's Edge, ci si potrà addestrare con una spada laser come un potenziale cavaliere jedi e scoprire se si è in connessione con la Forza, oltre a vivere esperienze incredibili e compiere "viaggi" su pianeti come Batuu.

All'interno dell'hotel ci saranno anche stanze nascoste che potrebbero tornare utili durante l'avventura.

Star Wars: Galactic Starcruiser aprirà le porte ai visitatori nel 2021.