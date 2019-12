Star Wars: Doctor Aphra al centro di una nuova serie tv di Disney+?

Star Wars potrebbe avere una nuova serie tv in arrivo su Disney+ nel 2020 e attualmente mantenuta segreta che si aggiungerebbe ai progetti già annunciati dalla piattaforma di streaming.

La saga stellare ha debuttato sulla piattaforma di streaming con The Mandalorian, rivelatasi un vero e proprio successo, e si espanderà grazie ai progetti con protagonisti Ewan McGregor nella parte di Obi-Wan Kenobi e Diego Luna in quella di Cassian Andor.

Delle fonti vicine alla Lucasfilm sostengono ora che si stia lavorando a una serie segreta che si aggiungerebbe ai titoli che sono in fase di sviluppo e produzione.

Jason Ward, a capo del sito Making Star Wars, ha dichiarato a Inverse: "C'è un nuovo show di Star Wars che sta venendo realizzato ora e di cui nessuno sa nulla". Secondo le sue fonti al centro della trama ci sarebbe Doctor Aphra, un personaggio introdotto nei fumetti dedicati a Darth Vader.

Il debutto previsto per lo show dovrebbe avvenire nel 2020 e la nuova serie potrebbe essere al centro di un crossover con The Mandalorian, considerando che il progetto con Pedro Pascal è ambientato poco dopo la fine del film Il ritorno dello Jedi e Doctor Aphra, tra le pagine, è al centro di eventi ambientati durante la trilogia originale.