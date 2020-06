Star Wars Celebration 2020: l'evento è ufficialmente cancellato

L'evento Star Wars Celebration 2020 è stato ufficialmente cancellato: l'appuntamento che erano in programma al convention center di Anaheim dal 27 al 30 agosto è stato posticipato al 2022, sempre nella stessa location, nelle giornate dal 18 al 21 agosto 2022.

La quattordicesima edizione dell'appuntamento imperdibile per tutti i fan della saga stellare avrebbe dovuto riportarli nella città di Anaheim dopo l'evento del 2015.

La Star Wars Celebration ha preso il via nel 1999, anno dedicato al lancio di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, alla presenza di oltre 20.000 partecipanti.

I fan hanno potuto celebrare il proprio amore per l'universo creato da George Lucas incontrandosi nel corso degli anni in varie città, tra cui anche Londra nel 2016, Orlando nel 2017 e Chicago nel 2019.

I fan di Star Wars potranno comunque attendere i prossimi mesi in modo non troppo negativo: la seconda stagione della serie The Mandalorian arriverà come previsto nel mese di ottobre sulla piattaforma di streaming Disney+, come confermato recentemente dal creatore e produttore della serie Jon Favreau.