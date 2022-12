Star Trek: Picard 3, la nave Enterprise-E apparirà nella serie?

Da quando Paramount+ ha rilasciato il trailer della stagione 3, l'ultima, di Star Trek: Picard, in occasione dello Star Trek Day di settembre, l'hype è alle stelle per tutti gli amanti della serie. Lo showrunner Terry Matalas svela ulteriori dettagli e soprattutto rivela che la USS Enterprise-E non sarà presente nei nuovi episodi, ma che ci sarà una versione simile.

Un colpo al cuore per tutti i fan che speravano di ritrovarla nella terza stagione dello show dopo tutto questo tempo. La USS Enterprise-E è stata l'ultima versione della USS Enterprise vista in Star Trek, debuttando nel film Star Trek: First Contact come sostituta dell'Enterprise-D, la nave presente in Star Trek: The Next Generation. Alla distruzione del vecchio mezzo di trasporto, l'equipaggio passò all'ultimo modello, tranne Will Riker e Deanna Troi che in Star Trek: Nemesis lasciarono l'Enterprise per nuovi incarichi sulla USS Titan.

Lo showrunner Terry Matalas ha ora dichiarato che, senza ombra di dubbio, entrambe le navi, Enterprise-E e Titan non saranno presenti in Star Trek: Picard, ma rassicura gli appassionati affermando che ci saranno navi simili. Già nel trailer della terza stagione, infatti, si scorge la USS Enterprise-F e si svela anche che Sette di Nove sarà a bordo della Titan-A, ma è pur vero che i membri dell'equipaggio si trovano in luoghi molto diversi fra loro. Quale destino attende la Enterprise-E, allora?

Dovremo attendere il 17 febbraio per scoprirlo!