Star in the Star, stasera su Canale 5 la seconda puntata: le anticipazioni

Star in the Star è pronto a tornare stasera su Canale 5 in prima serata dopo essere stato travolto dalle polemiche. Il celebrity show prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi, è stato accusato di essere troppo simile a Tale e Quale Show e Il cantante mascherato di Rai1, ma soprattutto il suo debutto è stato funestato da ascolti davvero disastrosi.

Nelle anticipazioni della seconda puntata scopriamo che, dopo l'eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di "Star in the star": Paul McCartney. L'artista che ha deciso di interpretare l'ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d'eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della puntata tra i vincitori delle due manche. La star vincente otterrà un bonus: il suo fanclub, contrariamente a quanto avviene del corso della gara, potrà votare la sua esibizione e il punteggio si sommerà a quello ottenuto dagli altri fanclub.

Inoltre, questa settimana, saranno due le leggende che dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità.