Star in the Star: Massimo Di Cataldo è Elton John, il video dell'esibizione

Massimo Di Cataldo, che si nascondeva dietro la maschera di Elton John, è stato il primo eliminato di Star in the Star: ecco il video dell'esibizione.

Elton John è il primo eliminato di Star in the Star: sotto la maschera della rockstar inglese si nascondeva Massimo di Cataldo, il cantante si è esibito sul palco del nuovo show di Ilary Blasi su Canale 5 interpretando prima 'Crocodile Rock' e successivamente 'Your Song', ma ha perso la sfida finale con Madonna.

Ha preso il via Star in the Star, il nuovo show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, adattamento italiano della versione tedesca del celebrity show canoro Big Performance - Wer ist der Star im Star?. La formula del programma, simile a quella de Il Cantante Mascherato, prevede l'esibizione di una star che si nasconde dietro una maschera per interpretare la canzone di un'altra star.

Il primo eliminato del programma è stato Elton John che, dopo aver perso la seconda manche, ha perso anche lo spareggio con Madonna, dopo essersi esibito con il noto brano Your Song, come potete veder in questo video. Subito dopo l'eliminazione è stato il momento di conoscere chi si nascondeva dietro la maschera della leggenda del rock inglese. Ma prima il cantante misterioso ha voluto dire due parole "Non me l'aspettavo, ma poteva succedere. Ho osato, Elton John è un monumento e ho cercato di farlo con rispetto e amore". Poi la giuria, composta da Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella, ha provato ad indovinare la sua identità, per Amendola dietro la maschera si nascondeva Ricky Memphis, per Marcella Bella si trattava dell'ex componete dei Pooh Riccardo Fogli.

Alla fine la star si è tolta la maschera e ha rivelato che a interpretare le canzoni di Elton John è stato Massimo di Cataldo. Amendola ha ammesso candidamente: "non ci abbiamo capito niente", mentre Massimo ha salutato tutti dicendo "E' stata una bellissima esperienza, breve ma intensa. Elton John è sempre stato per me un punto di riferimento, mi volevo calare nei suoi panni senza mancargli di rispetto, ma divertendomi perché lui ha sempre fatto della sua figura un personaggio divertente. Ha un grande anima intensa, mi sono ritrovato nella sua profondità e nel suo modo di essere attore nella musica e nella produzione musicale".

Massimo Di Cataldo aveva partecipato in passato anche a Tale e Quale Show, questo dettaglio ha lasciato perplessi molti spettatori perchè Star in the Star sembra un misto tra il programma di Carlo Conti e Il cantante Mascherato, se si usano anche gli stessi concorrenti la similitudine diventa troppo evidente.