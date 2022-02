Stand Up! Comici in prova: svelati i nomi dei 10 membri del cast

Sono appena stati svelati i nomi dei 10 membri del cast di Stand Up! Comici in prova, in esclusiva su canale Nove e dal 6 marzo disponibile in anteprima su discovery+.

Ecco svelati i nomi dei membri del cast di Stand Up! Comici in prova: un adattamento italiano del format di successo inglese STAND UP & DELIVER di Channel 4, prodotto da YAM112003 per Discovery Italia e distribuito da All3Media International LTD. In esclusiva su NOVE dal 13 marzo alle 21.25 e disponibile in anteprima su discovery+ dal 6 marzo, cinque comici professionisti si sfideranno nel tentativo di insegnare la nobile arte della stand up comedy ad altri personaggi famosi che professionalmente si occupano di ben altro.

Assieme ai professionisti (Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa), parteciperanno allo show anche delle personalità provenienti dal mondo dello sport, come Filippo Magnini, Sara Simeoni e Jill Cooper, della televisione, quali Filippo Bisciglia e Stefania Orlando, della cultura, con Alessandro Cecchi Paone e Giampiero Mughini, e del web come Awed, Giulia Salemi e Tommaso Cassissa.

Sono loro i dieci concorrenti che si metteranno in gioco sul palco alla ricerca di una risata: verranno formati per entrare in scena e affrontare il pubblico a colpi di gag e battute e, attraverso il programma, impareranno la sottile arte dell'intrattenimento comico per dimostrarsi preparati all'appuntamento con il pubblico quando, in loro soccorso, arriveranno 5 veri protagonisti della stand up comedy italiana.

Il comico e conduttore televisivo romano Francesco De Carlo, Gianluca Fubelli detto Scintilla, comico e attore romano, l'attore e cabarettista romagnolo Giuseppe Giacobazzi, il comico ligure Antonio Ornano e l'attrice milanese Debora Villa: spetta a loro l'arduo compito di insegnare nel brevissimo tempo di due settimane i trucchi del mestiere della risata, le principali tecniche teatrali, tutti quei fondamentali escamotage per trovare la propria "voce comica".