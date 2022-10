Stand Up Comedy 9: stasera su Comedy Central in Prima TV la nuova stagione dello show comico

Stasera dalle 23:00 torna Stand Up Comedy su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Il nuovo doppio appuntamento imperdibile con la fucina di comici più apprezzata di Italia che vede come protagonisti alcuni dei nomi più esilaranti della scena comica attuale: Edoardo Ferrario e John Vincent e a seguire Carmine Del Grosso e Nathan Kiboba.

Sul palco di Stand Up Comedy questa settimana si esibisce uno dei comici più apprezzati del momento: Edoardo Ferrario. Romano classe 1987, in un primo momento si iscrive a Giurisprudenza, ma capisce quasi subito che è meglio proseguire su altre strade. Ferrario è un grande sostenitore della comicità onesta e rispettosa, che esprime idee e crea confronti in nome del divertimento del pubblico. A seguire, John Vincent: l'unico comico italoangloamericano sulla scena della standup comedy italiana.

Nel secondo episodio di Stand Up Comedy arriva Carmine Del Grosso. Campano classe 1986, Carmine è comico, autore e speaker radiofonico, nel 2007 si trasferisce a Roma, città in cui scopre la sua passione per la comicità. Da quel momento non ha mai smesso di entusiasmare il pubblico con la sua vena dissacrante ma irresistibile. A seguire Nathan Kiboba, giovane comico originario della repubblica democratica del Congo, è convinto che si possa ridere di tutto, e porta sul palco la sua storia provando a cambiare la prospettiva con cui viene raccontata l'immigrazione. Ha uno stile pungente, che spinge il pubblico a ironizzare soprattutto su sé stesso e sui propri pregiudizi.

Nel prossimo esilarante appuntamento con Stand Up Comedy, in onda giovedì 27 ottobre dalle 23:00 su Comedy Central arrivano Pietro Sparacino e Daniele Fabbri a seguire Francesco Mileto e Velia Lalli.

Stand Up Comedy continua anche sul canale YouTube di Comedy Central con la seconda stagione di Stand Up Comedy Rehab. Quando un comico ha un attacco di 'politicamente corretto' e non vuole più salire sul palco, c'è solo un modo per convincerlo ad uscire dal camerino: la terapia psicanalitica. Con l'aiuto dello psicanalista Massimo Recanati (Renato Minutolo) 8 stand up comedian tireranno fuori tutte le problematiche consce e inconsce legate al loro blocco e guariranno dalla patologia più fraintesa dei nostri tempi: il politically correct. Con: Laura Formenti, Sofia Gottardi, Pietro Sparacino, Nathan Kiboba, Carmine Del Grosso, Stefano Gorno, Francesco Mileto e Velia Lalli.