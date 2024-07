Torna la Stagione degli Anime al Cinema targata Nexo Studios, ecco i nuovi titoli in programma

A partire da settembre quattro nuovi titoli approderanno per la prima volta nelle sale italiane.

Torna più potente che mai la nuova Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video che da questo autunno porterà per la prima volta nelle sale italiane quattro nuovi titoli, scopriteli sotto!

La nuova Stagione Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video con i media partner MyMovies.it e Anime Generation.

Il programma della stagione 2024/2025

Ad aprire le danze due simboli dell'animazione giapponese che si incontrano e scontrano all'ultimo sangue nel crossover Cyborg 009 Vs Devilman, che verrà proiettato nella sale il 9, 10 e 11 settembre. Si tratta di due delle più amate icone cult dei manga giapponesi per la prima volta insieme, una contro l'altra, in uno spettacolare film denso di colpi di scena.

Il 14, 15 e 16 ottobre invece sarà la volta di Ken il guerriero - Il film, il personaggio farà il suo debutto al cinema per il 40° anniversario dell'anime. Il capolavoro animato che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo ripercorre e riscrive le vicende della prima serie animata, dallo scontro con Shin fino al duello con il fratello Raoul.

Il 4, 5, 6 novembre al cinema sarà la volta di The Last: Naruto The Movie, l'atteso capitolo finale della saga di Naruto. Ambientato due anni dopo la conclusione delle vicende di Naruto Shippuden, il lungometraggio si concentra nel rapporto tra Naruto e Hinata, innamorata di lui ma bloccata dalla sua estrema timidezza. Riuscirà finalmente Hinata a dichiararsi all'amato Naruto?

Overlord: Un'immagine tratta dall'anime

Infine il 9, 10 e 11 dicembre verrà proiettato Overlord - Il film: Capitolo del Santo Regno, attesissimo da tutti i fan della serie, il lungometraggio completamente inedito arriva per la prima volta sul grande schermo a concludere la quarta stagione dell'anime da oltre un milione di visualizzazioni a episodio.