Spose in Affari, da stasera su Real Time: anticipazioni del programma con Enzo Miccio e Lodovica Comello

In ogni armadio si nasconde un segreto: abiti da sposa pronti a raccontare storie di sogni realizzati e promesse per il futuro. Con Spose in Affari, Real Time, Canale 31, alle 21:20 apre le porte a un'esperienza unica di aste e eleganza nuziale, guidata da Lodovica Comello e Enzo Miccio. Nel corso del programma dieci agguerrite future spose tenteranno di aggiudicarsi i tre abiti messi all'asta.

Le anticipazioni di Spose in Affari

Nascondersi negli armadi di tutta Italia ci sono tesori che raccontano storie di sogni realizzati o di incubi da dimenticare, ovvero degli abiti da sposa, simbolo di un giorno speciale che ora, grazie a un nuovo programma televisivo, potranno trovare una seconda vita. In ogni episodio, tre abiti da sposa vengono messi all'asta, pronti a trovare una nuova proprietaria. Il pubblico? Future spose determinate e agguerrite, ognuna con una storia unica da condividere.

Queste donne di ogni età si contendono l'opportunità di aggiudicarsi l'abito perfetto per il loro grande giorno. Enzo Miccio, con la sua vasta esperienza nel settore, stabilisce il valore degli abiti, mentre Lodovica Comello conduce le aste con grazia e ironia, guidando le spose nel loro processo decisionale. Ma non è tutto: uno dei trei pezzi messi all'asta è un vero e proprio abito al buio.

Scovato da Enzo Miccio, questo capo subisce una trasformazione magica, diventando un pezzo unico e irripetibile che promette di sorprendere chiunque lo veda. Alla fine di ogni asta, la sposa fortunata che si è aggiudicata l'abito si presenta di fronte a familiari e amici, pronta a svelare il suo "nuovo" abito. Sarà la scelta perfetta? Lascia tutti a bocca aperta? Questi sono i momenti di tensione e gioia che Spose in Affari cattura, offrendo uno sguardo affascinante nel mondo delle spose moderne che cercano di realizzare il loro sogno senza spendere una fortuna.

Dove vedere il programma in tv e in streaming

Con la combinazione di eleganza nuziale e l'emozione delle aste, il programma promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso il glamour e le emozioni di un momento che rimane impresso per sempre nella vita di ogni donna. Spose in Affari andrà in onda a partire dal 19 giugno, ogni mercoledì alle 21:20 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre in prima TV assoluta. Prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. La serie sarà disponibile anche on demand su discovery+.