Splendida Cornice stasera su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni di giovedì 14 novembre

Tutto è pronto per la nuova puntata di Splendida Cornice, in onda stasera su Rai 3, a partire dalle 21:20, con l'immancabile padrona di casa Geppi Cucciari. Salotto di intrattenimento, cultura e politica, il programma piace proprio perché non è un semplice talk show. E anche la puntata che arriva in tv il 14 novembre, promette una miscela di comicità e satira.

Splendida Cornice, gli ospiti del 14 novembre 2024

Dalle prime anticipazioni che sono trapelate in rete, sappiamo che a Splendida Cornice è atteso Fabrizio Bentivoglio che arriva nello show di Rai 3 fresco del successo del film Eterno Visionario, dove veste i panni di Luigi Pirandello. Presente anche l'attore e regista Rocco Papaleo nelle vesti di scrittore con il suo secondo libro dal titolo Perdere tempo mi viene facile.

E ancora Sandro Veronesi - vincitore del Premio Strega nel 2006 e nel 2020 - che presenterà la sua ultima opera letteraria intitolata Settembre nero.

Spazio alla musica Irene Grandi per presentare il nuovo "Fiera di me tour" e, chissà, se la cantante si sbottonerà sulla sua probabile partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

Dal rock italiano alla musica classica con Robinson McClellan, curatore musicale, noto per il recente ritrovamento di un manoscritto inedito di Chopin, per passare alla italo-dance anni '80 con Pierluigi Giombini, compositore e musicista, tra i pionieri della Italo Disco anni '80, noto per successi come I Like Chopin.

Geppi Cucciari al Premio Strega 2024: le stoccate al ministro Sangiuliano e quella battuta sul caso Scurati

Dopo la cultura si aprirà una parentesi sullo sport con Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, quindici volte campione mondiale, con l'ex tennista Ilie Nastase ora protagonista del documentario "Nasty", e Novella Calligaris, ex nuotatrice. In studio ci sarà anche Francesco Bonomi, critico d'arte e curatore, in collegamento da Palazzo Reale e dalla mostra dedicata a Enrico Baj, e l'illustratrice Stefania Sbrighi.

A interagire con il pubblico in studio ci saranno i "competenti", tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e la scrittrice ed esperta di cultura giapponese Laura Imai Messina, con il suo ultimo libro Tutti gli indirizzi perduti.