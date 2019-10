Spider-Man, Wolverine e Deapool insieme in un film Marvel?

Spider-Man potrebbe in futuro entrare in azione accanto a Wolverine e Deadpool, almeno secondo quanto riportano alcune indiscrezioni online legate ai futuri progetti della Marvel.

Lo studio, ora in controllo dei marchi in precedenza nelle mani di 20th Century Fox, starebbe infatti pianificando il futuro di tre dei suoi personaggi più amati: Deadpool, l'irriverente mercenario interpretato da Ryan Reynolds, Spider-Man che ha attualmente il volto di Tom Holland, e Wolverine, parte in passato affidata a Hugh Jackman.

Marvel starebbe valutando, secondo quanto riporta il sito WeGotThisCovered, l'ipotesi di mostrare il trio di eroi unire le forze come accade nei fumetti, per la gioia dei fan che probabilmente sarebbero entusiasti all'idea di assistere alle interazioni tra personalità così diverse tra loro sul grande schermo.

Per ora, tuttavia, ogni notizia va considerata come una pura ipotesi: Marvel ha già annunciato i suoi progetti per la Fase 4 e bisognerà attendere a lungo prima di scoprire in che film tornerà in azione Spider-Man dopo l'accordo trovato tra Sony e Disney.