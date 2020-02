Spider-Man: Sony spera che il nuovo accordo con Tom Holland nel MCU prosegua a lungo

Il presidente di Sony Pictures, Tom Rothman, e il direttore creativo Disney, Alan Horn, hanno ricordato i momenti che hanno contraddistinto la trattativa per mantenere Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe e della speranza, condivisa da entrambi, di vedere per lungo tempo il personaggio nel franchise.

"La fanbase, importante per tutti noi, sembrava davvero rispondere a ciò che Tom Holland e il suo team avevano fatto prima con noi, e a loro piace. A loro piace il fatto che l'MCU e Kevin Feige siano stati coinvolti, che abbiano avuto un feedback esterno che ha suggerito di unire nuovamente le forze e che sia stata probabilmente una nuova idea" ha spiegato Alan Horn.

Tom Rothman ha aggiunto:"Penso che sia stata una classica vittoria. Penso che sia stata una vittoria per la Sony e per la Disney e penso che sia stata una vittoria anche per i fan".

Horn ha ricordato l'importanza del ruolo di Tom Holland per il buon esito della trattativa. Tom Holland ha interpretato il giovane Peter Parker/Spider-Man in due film stand-alone dell'MCU dedicati all'Uomo Ragno: Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019).