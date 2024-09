Spider-Man Noir: la serie con Nicolas Cage aggiunge 8 nuove star al cast

Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice e Amanda Schull si sono aggiunti al cast ricorrente di Spider-Noir, la prossima serie live-action di MGM+ e Prime Video basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir. I dettagli sui loro personaggi non sono stati resi noti.

Prodotta dai produttori esecutivi/co-showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot e da Sony Pictures TV, Spider-Noir racconta la storia di un investigatore privato (Cage) invecchiato e in difficoltà nella New York degli anni Trenta, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città.

Oltre a Cage, la serie è interpretata da Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li e Jack Huston.

I dettagli di Spider-Noir e il villain della serie

Spider-Noir è prodotto da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video. Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) si occuperà della regia e della produzione esecutiva dei primi due episodi. Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (The Punisher, Shantaram) saranno co-showrunner e produttori esecutivi.

Uziel e Lightfoot hanno sviluppato la serie con il team del premio Oscar dietro Spider-Man: Un Nuovo Universo: Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller producono esecutivamente per la loro società Lord Miller. Amy Pascal sarà anche produttrice esecutiva attraverso la Pascal Pictures. Spider-Noir debutterà in patria sul canale lineare di MGM+ e a livello globale su Prime Video.

Secondo Daniel Richtman, una versione di Flint Marko, alias l'Uomo Sabbia (The Sandman), apparirà nella serie. Non sappiamo se sarà questo il personaggio interpretato da Brendan Gleeson o se Marko sarà il cattivo principale, ma è più probabile che sia un antagonista secondario. Se la serie seguirà i fumetti, questa versione dell'Uomo Sabbia sarà un po' più concreta di quella interpretata da Thomas Haden Church in Spider-Man 3 e No Way Home.