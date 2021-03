Spider-Man: No Way Home, il nuovo costume di Peter Parker svelato nelle foto dal set

Le nuove foto scattate sul set di Spider-Man: No Way Home offrono uno sguardo al nuovo costume dell'Uomo Ragno di Tom Holland.

Le nuove foto dal set di Spider-Man: No Way Home offrono uno sguardo al nuovo costume dell'Uomo Ragno di Tom Holland. Il costume che vediamo nelle immagini presenta molte somiglianze con la tuta che Peter Parker crea per se stesso nel terzo atto di Spider-Man: Far From Home, anche se con una cintura rossa che non contiene motivi neri/blu scuro come la versione precedente.

Tom Holland non è nuovo agli upgrade del costume essendo passato dalla tuta casalinga fatta da solo al primo costume creato da Tony Stark in Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming, per poi indossare la Iron Spider in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Spider-Man: Homecoming fino ad arrivare alla Stealth Suit in Spider-Man: Homecoming.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono iniziate ad Atlanta alla fine del 2020. La trama del cinecomic è ancora top secret, ma alcune anticipazioni si sono diffuse grazie a leak e foto dal set: sappiamo che Benedict Cumberbatch apparirà nel ruolo del Doctor Stephen Strange, Jamie Foxx riprenderà il ruolo del villain Electro interpretato in The Amazing Spider-Man 2, Alfred Molina, già visto in Spider-Man 2, tornerà come Doctor Octopus e Andrew Garfield e Tobey Maguire, che hanno interpretato Peter Parker nei precedenti franchise, potrebbero ricomparire a fianco di Tom Holland.

Da Iron Man a Spider-Man: Far From Home, il franchise Marvel visto da un fan della prima ora

Queste anticipazioni - tutte da confermare - hanno portato molti a ipotizzare che il film esplorerà il concetto di multiverso a cui si allude in Far From Home, anche se alla fine viene rivelato che si è trattato di uno stratagemma perpetuato da Mysterio.

Un altro nome associato a Spider-Man: No Way Home è quello di Charlie Cox che, secondo alcuni rumor, tornerà a indossare i panni di Daredevil nel film. Se confermata, questa potrebbe essere la prima possa dei Marvel Studios per reincorporare gli eroi delle serie Marvel/Netflix nell'MCU.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home vede nel cast Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, Jamie Foxx, Alfred Molina e Benedict Cumberbatch. L'uscita del film è fissata per il 17 dicembre.