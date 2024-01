Spider-Man, la modella che ha dato il volto a Mary Jane nei videogame ai fan: 'Smettete di perseguitarmi'

Stephanie Tyler Jones, la modella che ha dato il volto a Mary Jane nei videogame di Spider-Man di Insomniac, ha chiesto ai fan di smetterla di molestarla una volta per tutte.

Stephanie Tyler Jones, la modella che ha dato il volto a Mary Jane nei videogame di Spider-Man di Insomniac, ha chiesto ai fan di smetterla di molestarla. La modella infatti si trova da tempo al centro di un'eccessiva attenzione da parte dei fan del videograme che con il tempo sono diventati sempre più invadenti.

Recentemente, alcuni di loro si sono spinti troppo oltre e hanno iniziato a chiamarla sul posto di lavoro e a lasciare messaggi vocali che la facevano sentire "insicura" e "a disagio". In seguito a questi episodi l'8 gennaio Jones ha pubblicato su Instagram un post descrivendo in dettaglio cosa è successo e chiedendo ai followers di smettere di molestarla.

Il post

"Durante il fine settimana, alcuni follower hanno oltrepassato i confini. Uno di essi è arrivato al punto di chiamare il mio posto di lavoro e lasciare più messaggi vocali chiedendomi di parlare con me e chiedendomi di richiamare, il che è inaccettabile e considerato stalking" ha scritto la modella.

Jones, che ora lavora nel settore della cura della pelle e ha abbandonato il precedente lavoro, ha chiesto ai fan di rispettare il suo cambiamento di carriera e di non inviare messaggi al suo Instagram o al suo account di lavoro: "La mia pagina sulla cura della pelle non è per i fan di Spider-Man o MJ. La conclusione è che stamattina sono entrata all'ufficio e mi sono sentito subito insicura e a disagio nell'ascoltare quei messaggi vocali".

Jones ha concluso la lettera chiedendo ai fan e ai giocatori di smettere di mandarle messaggi. "I messaggi non riceveranno risposta. Ti bloccherò se mi metti a disagio e potrai smettere di seguirmi se la cosa ti delude" ha concluso l'attrice.