Spartak Mosca-Napoli: dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League in onda oggi

Spartak Mosca-Napoli è la partita valida per la Europa League 2021/2022 che si gioca oggi a Mosca: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Spartak Mosca-Napoli è la partita in programma oggi alle 16:30 e valida per la Europa League 2021/2022. Gli uomini di Luciano Spalletti affrontano la quinta partita del girone C in piena emergenza per i numerosi infortuni in attacco.

Dove vederla in TV

Spartak Mosca-Napoli si gioca oggi alle 16:30 all'Otkrytie Arena di Mosca. La gara, valevole per il quinto turno del gruppo C dell'Europa League 2021/2022, verrà trasmessa in TV in diretta su Sky: Sky Sport Uno e Sky Sport (201, 253 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre) con la telecronaca di Dario Massara. Il Napoli giocherà senza Osimhen, vittima di una grave infortunio al volto nella partita contro l'Inter, e senza Insigne e Politano, a centrocampo mancherà Anguissa. In attacco l'allenatore schiererà Lozano ed Elmas mentre Zielinski agirà alle loro spalle. La situazione del Gruppo C: Napoli 7 punti, Legia Varsavia 6, Leicester 5, Spartak Mosca 4.

Dove vederla in streaming

Il match Spartak Mosca-Napoli si potrà seguire in streaming su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW.