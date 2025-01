Spartacus: il ritorno della serie storica nel trailer del sequel House of Ashur

Dopo più di dieci anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio della serie Spartacus di Starz, il canale via cavo premium sta per tornare nell'arena con una nuova e spettacolare storia.

Poche ore fa, l'emittente ha diffuso in streaming un teaser di Spartacus: House of Ashur, che offre un breve assaggio della nuova serie, incentrata sul personaggio di Nick Tarabay, Ashur, della serie originale.

Per quanto riguarda il modo in cui Ashur - morto nel finale di Spartacus: Vengeance nel 2012 - sarà vivo nella nuova serie, Starz lo spiega in questo modo: "La serie pone la domanda: Cosa sarebbe successo se Ashur non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vengeance? E se gli fosse stata donata la scuola per gladiatori un tempo di proprietà di Batiatus in cambio dell'aiuto dei Romani nell'uccidere Spartacus e porre fine alla ribellione degli schiavi?".

Spartacus: una sliding door di infinite possibilità

La narrazione a porte scorrevoli, che secondo Starz "reimmaginerà le possibilità e le svolte del destino della serie originale preferita dai fan", vede anche la partecipazione di Graham McTavish (Outlander) nel ruolo di Korris, il Doctore di Ashur, e di Tenika Davis (Beacon 23) nel ruolo di Achillia, una gladiatrice.

Spartacus: in fase di sviluppo il ritorno della serie creata da Steven S. DeKnight

Il filmato, quasi privo di battute - l'unico dialogo è quello di Tarabay, che dice "Begin" ai suoi gladiatori - mostra anche l'azione stilizzata che è stata un segno distintivo di Spartacus durante il suo ciclo originale dal 2010 al 2013.

Starz ha ordinato la serie nel novembre 2023, con il ritorno di Steven S. DeKnight come sceneggiatore e showrunner. Lionsgate Television ha prodotto House of Ashur, il cui debutto è previsto per l'autunno.