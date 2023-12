Spagna-Italia, dove vedere in TV e streaming la partita della Nations League femminile

Stasera la nazionale di calcio femminile scende in campo per il penultimo turno della fase a gironi della Nations League femminile: ecco dove vedere Spagna-Italia

Stasera, 1 dicembre 2023, la squadra allenata da Andrea Soncin, giocherà contro la Spagna nel penultimo turno della fase a gironi della Nations League femminile. Le azzurre affrontano le campionesse del mondo in carica, desiderose di tornare con un risultato positivo dalla trasferta iberica. Il match Spagna-Italia sarà trasmesso in televisione e in streaming, ecco dove poterlo seguire.

Spagna-Italia

Spagna-Italia si gioca allo stadio Pasarón di Pontevedra in Spagna e sarà trasmessa Su Rai 2 a partire dalle 21:30. Il match si potrà seguire anche in streaming gratuito grazie alla piattaforma RaiPlay e attraverso l'app ufficiale o da PC fisso o Notebook. La telecronaca sarà di Tiziana Alla, il commento tecnico di Carolina Morace.

Classifica

L'attuale classifica del Gruppo 4, prima del penultimo incontro di oggi vede in testa proprio la nazionale iberica.

Spagna 12 punti

Svezia 7 punti

Italia 4 punti

Svizzera 0 punti

Probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Coll; Battle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Bonmati, Duenas, Rosa Márquez; Paralluelo, Garcia Cordoba; Caldentey. All.: Tomé.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Glionna, Piemonte, Giacinti. All.: Soncin.

Le dichiarazioni di Andrea Soncin

Il CT azzurro nel corso della conferenza stampa ha detto: "Siamo concentrati solo sulla partita con la Spagna, è la più importante. Abbiamo iniziato un percorso e vogliamo continuare a crescere. Le ragazze mi stanno dando tanto, si sono messe a disposizione fin dal primo giorno e si allenano sempre con lo spirito giusto. Sono contentissimo delle giocatrici che ho a disposizione e del lavoro che stiamo portando avanti. Abbiamo massimo rispetto per le avversarie, ma vogliamo fare risultato", ha concluso Andrea Soncin.