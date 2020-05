SpaceX, stasera il lancio del Falcon 9: dove e a che ora vederlo in tv e in streaming

Continua la corsa allo spazio di Elon Musk con la sua SpaceX, con il lancio del razzo Falcon 9 previsto per stasera: ecco dove e a che ora vederlo in tv e in streaming.

La corsa di Elon Musk con SpaceX e della NASA verso lo spazio prosegue con il lancio, previsto per stasera, del Falcon 9 e della navicella Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale. A che ora e dove vederlo? Sarà il canale Focus, in Italia, a trasmettere il lancio, ma ci saranno anche tante possibilità di assistervi in streaming.

L'orario

L'evento, che segna il ritorno degli Stati Uniti al volo spaziale umano dopo 9 anni, è previsto per le 22:33 ora italiana, con aggancio alla Iss alle 17:30 circa di giovedì 28. Pur se, come sia NASA che SpaceX hanno già avvertito, tutto resta in forse fino all'ultimo istante per via del cielo nuvoloso. Qualora il lancio spaziale dovesse essere davvero annullato stasera, la prossima finestra temporale è stata indicata dalle due agenzie nelle 19:22 di sabato 30 maggio, ipotesi che al momento appare comunque assai remota.

Dove vederlo in TV

Sarà Focus, al 35 del telecomando, il solo canale italiano a trasmettere la diretta da Cape Canaveral, dove dovrebbero essere presenti anche il presidente Donald Trump e la First Lady Melania per assistere al lancio della capsula Crew Dragon. Alle 21.15 andrà in onda l'approfondimento a cura del giornalista Luigi Bignami, "La nuova corsa allo Spazio". Alle 22:00 sarà la volta della diretta da Cape Canaveral. Bignami darà conto del lancio dallo storico Launch Complex 39A del "Kennedy Space Center", in Florida: Bob Behnken e Doug Hurley saranno i primi astronauti dell'agenzia a volare a bordo della "Dragon", nell'ambito della missione Demo-2, da e verso la ISS. In studio, ospite Francesco Topputo, docente di Ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, e, in collegamento, il Tenente Colonnello Walter Villadei e l'ingegnere Walter Cugno, Vice President del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space.

Dove vederlo in streaming

Il lancio spaziale del razzo Falcon 9 e della capsula Crew Dragon si potrà seguire anche in streaming sul canale YouTube di SpaceX e sul canale YouTube della NASA, dove la diretta da Cape Canaveral è iniziata intorno alle 18:15, sulla pagina Facebook della NASA.