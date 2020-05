SpaceX, nuovo tentativo di lancio stasera in diretta: dove e a che ora vederlo in tv e in streaming

SpaceX e NASA, dopo il rinvio di mercoledì, faranno un nuovo tentativo di lancio, per il razzo Falcon 9 e la navicella Crew Dragon, stasera: dove e a che ora vederlo in diretta in tv e in streaming.

SpaceX e NASA ci riprovano: il secondo tentativo di lancio della navicella Crew Dragon è previsto per stasera, dopo il rinvio di mercoledì. A che ora e dove vederlo? Sarà il canale Focus, in Italia, a trasmettere il possibile lancio, ma ci saranno anche tante possibilità di assistervi in streaming.

L'orario

Il lancio del razzo Falcon 9 e della navicella Crew Dragon è previsto per le 21:22 di oggi, sabato 30 maggio 2020, dopo che il primo tentativo, programmato per mercoledì 27, è fallito a causa delle difficili condizioni meteo. Anche stasera, avvertono NASA e SpaceX, le possibilità che la missione vada a buon fino restano solo del 50%. In caso di nuovo fallimento, il prossimo tentativo è già stato fissato intorno alle 21:00, ora italiana.

Dove vederlo in TV

Sarà Focus a trasmettere in diretta da Cape Canaveral, a partire dalle 20:45 e in attesa del lancio previsto alle 21.22 ora italiana. Il lancio sarà commentato in studio e in collegamento da casa con molti ospiti: il Ten.Col. Walter Villadei, il Ten Col. Daniele Mocio, il prof. Francesco Topputo, la dott.ssa Liliana Ravagnolo, il prof. Michele Lavagna, l'ing. Walter Cugno, l'ing. Marco Molina, il prof. Federico Manzini, l'ing. Giulio Ranzo.

Dove vederlo in streaming

Il lancio spaziale del razzo Falcon 9 e della capsula Crew Dragon si potrà seguire anche in streaming sul canale YouTube di SpaceX e sul canale YouTube della NASA, dove la diretta da Cape Canaveral è già iniziata, sulla pagina Facebook della NASA e sull'account Twitter ufficiale della NASA.