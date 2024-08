SOULM8TE: Lily Sullivan protagonista dello spin-off di M3GAN

Dopo aver ottenuto un ruolo di spicco lo scorso anno ne La casa - Il risveglio del male della New Line, l'australiana Lily Sullivan ha ottenuto un ruolo da protagonista in SOULM8TE, il nuovo film di Atomic Monster e Blumhouse tratto dall'universo di M3GAN.

La Sullivan interpreterà lo splendido androide dotato di intelligenza artificiale che un uomo acquista per aiutarlo a superare la perdita della moglie appena deceduta. Nel tentativo di creare un partner veramente senziente, l'uomo trasforma inavvertitamente un innocuo lovebot in una letale anima gemella.

Alcuni dettagli dello spinoff

Sebbene il film faccia parte dell'universo di M3GAN, le fonti sottolineano che è molto più rischioso del thriller horror originale. Seguendo una storia e dei personaggi diversi, si inserisce nella tradizione dei thriller domestici degli anni '90, ma con un tocco moderno e tecnologico.

La casa - Il risveglio del male: Lily Sullivan in una scena

Kate Dolan (You Are Not My Mother) dirigerà il film dopo aver riscritto la bozza originale di Rafael Jordan (Salvage Marines), basata su una storia di James Wan, Ingrid Bisu e Jordan. Wan e Jason Blum produrranno SOULM8TE, mentre Michael Clear e Judson Scott della Atomic Monster di Wan saranno i produttori esecutivi insieme a Ingrid Bisu. Alayna Glasthal è la supervisione esecutiva del progetto per Atomic Monster.

Annunciato a giugno, SOULM8TE è nato in seguito all'enorme successo a sorpresa di M3GAN, un thriller horror incentrato su una bambola robot dalle sembianze reali che inizia ad assumere una vita propria, che ha sbancato il botteghino mondiale nel gennaio 2023 con oltre 181 milioni di dollari. È stato annunciato anche un sequel, intitolato M3GAN 2.0, con il ritorno di Allison Williams e Violet McGraw per il film, la cui uscita è prevista per il 27 giugno 2025.

Una foto di Lily Sullivan

Sullivan ha interpretato Beth, una zia che cerca di proteggere il nipote e le nipoti da uno spirito demoniaco, in La Casa - Il Risveglio del Male, il quinto capitolo della serie cinematografica di Sam Raimi, che Lee Cronin ha diretto da una sua sceneggiatura. Originariamente previsto per il debutto su Max, dopo l'anteprima mondiale al SXSW, il film ha avuto un successo tale da essere distribuito nelle sale, incassando oltre 147 milioni di dollari in tutto il mondo.

Già vista in Monolith, thriller fantascientifico di Matt Vesley, e in Jungle di Greg McLean, al fianco di Daniel Radcliffe, la Sullivan ha recitato in serie TV come Barskins del National Geographic e Picnic ad Hanging Rock, attualmente in streaming su Prime Video e altrove.