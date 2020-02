Sony: un nuovo film Marvel in arrivo nel 2021

Sony ha annunciato ufficialmente l'arrivo di un nuovo film Marvel svelandone la data di uscita: l'8 ottobre 2021, giorno in cui debutterà il progetto per ora privo di un titolo ufficiale.

Le due case di produzione hanno stretto un nuovo accordo in estate dopo il complicato periodo che aveva portato Spider-Man a uscire dal Marvel Cinematic Universe.

La notizia del film nato dalla collaborazione tra Sony e Marvel ha quindi portato i fan a chiedersi quale personaggio tratto dai fumetti sarà il protagonista, considerando che il nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker, ruolo affidato a Tom Holland, è già stato annunciato per il 16 luglio 2021, mentre Morbius verrà distribuito dal 31 luglio e Venom 2 a ottobre.

Non resta quindi che attendere per scoprire di cosa si tratta e il lungometraggio sarà lo spinoff di uno dei titoli già portati nelle sale, non avendo per ora nessuna anticipazione ufficiale.