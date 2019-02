Sommar: il teaser del nuovo film di Ari Aster, regista di Hereditary

Ari Aster, dopo il successo di Hereditary, ritornerà nelle sale con il film Sommar, di cui A24 ha diffuso il primo teaser. Il video animato non regala delle sequenze del lungometraggio, descritto in precedenza come ispirato dal folklore scandinavo dall'atmosfera horror, dando solo spazio a una sequenza animata in cui delle giovani danzano mentre sui loro vestiti appaiono i disegni di alcuni fiori che sembrano però diventare delle macchie di sangue.

Ecco il filmato:

Al centro della trama di Sommar, in arrivo entro la fine del 2019, ci sarà una coppia che fa visita a una città rurale della Svezia per partecipare a un festival estivo, ritrovandosi però alle prese con una situazione violenta e bizzarra a causa di una setta pagana.

Ari Aster ha inoltre aggiunto che il lungometraggio sarà una storia "apocalittica" sulla fine di una storia d'amore in cui la reccente morte dei genitori di uno dei due protagonisti alimenta un'atmosfera cupa.

Nel cast di Sommar, che potrebbe essere un titolo usato per la lavorazione o quello definitivo, ci saranno Florence Pugh, Jack Reynor e Will Poulter. Tra gli interpreti anche Vilhelm Blomgren, William Jackson Harper, ed Ellora Torchia.