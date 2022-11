Somebody, su Netflix in streaming da oggi

Somebody, la nuova serie crime coreana in otto episodi, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 18 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Somebody, la nuova serie crime coreana in otto episodi, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 18 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Sum (Kang Hae-Lim) è una sviluppatrice dell'app di social networking "Somebody". Anche se ha difficoltà a comunicare con altre persone, è amica di Mok-Won (Kim Yong-Ji) e Ki-Eun (Kim Soo-Yeon). La sua amica Ki-Eun lavora come detective. Ha luogo un omicidio e l'app "Somebody" è coinvolta nel caso. Il designer di architettura Yoon-O (Kim Young-Kwang) si presenta di fronte a Sum e ai suoi amici.

Yoon-O è un uomo attraente, ma sembra nascondere qualcosa. Nel frattempo, Ki-Eun indaga sul caso di omicidio con l'aiuto di Mok-Won. Il regista Jung Ji-Woo ha dichiarato al The Korea Herald: "I modi in cui le persone si incontrano sono cambiati nel corso del tempo. Le storie dei melodrammi sono cambiate molto dopo l'invenzione dei cellulari. Man mano che si creano più relazioni umane nei social network o nelle app di appuntamenti, verranno create storie più originali su queste connessioni."