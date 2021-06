Sogno Azzurro è un flop: al suo posto torna I soliti ignoti in replica, da stasera su Rai1

Il Sogno Azzurro della RAI ha avuto vita breve: dopo il flop sul fronte degli ascolti, la docu-serie verrà sostituita da I soliti ignoti di Amadeus, in replica stasera su Rai1.

L'esordio della serie tv dedicata alla Nazionale italiana di calcio non è stato all'altezza delle aspettative: ieri sera su Rai1, nella fascia dell'access prime-time, sono stati appena 2.905.000 gli spettatori - per uno share pari al 12.5% - che, dopo il TG1, non hanno cambiato canale.

Un risultato inaccettabile, soprattutto a fronte degli oltre 4 milioni che hanno preferito Striscia la Notizia su Canale 5, che ha spinto la RAI a correre ai ripari: da stasera, fino al 10 giugno, tornerà su Rai1, anche se con puntate già andate in onda, Amadeus. I soliti ignoti infatti continua a rivelarsi una carta vincente per la rete ammiraglia RAI, e continua a garantire ascolti che non scendono (quasi) mai sotto i 5 milioni di spettatori.

Come cambia la programmazione

Da oggi, martedì 8 giugno, fino a giovedì 10 giugno il palinsesto di Rai1, dalle 20:30 alle 21:25, dovrebbe essere dunque occupato dalle repliche de I soliti ignoti. Da venerdì 11 giugno invece il programma condotto da Amadeus lascerà spazio alle partite degli Europei 2021, che occuperanno la prima serata a partire dalle 20:30.

Sogno Azzurro invece tornerà sul primo canale RAI ma in un un'unica puntata: gli episodi 2,3 e 4 andranno in onda, in prima visione, giovedì 10 giugno a partire dalle 21:25, sostituendo così la commedia, già annunciata, Non sposate le mie figlie 2.

La prima puntata di Sogno Azzurro si può invece recuperare in streaming sul portale RaiPlay.