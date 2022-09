Sognielettrici 2022: svelata la line up del Festival della fantascienza

Da martedì 11 a sabato 15 ottobre in Sala dei 146 e nell'Auditorium (IULM 6 - via Carlo Bo, 7) si terrà Sognielettrici 2022, festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza. Cinque giorni di eventi e proiezioni a ingresso gratuito e aperti a tutta la cittadinanza a tema: "Riprendiamoci il futuro!".

Sognielettrici è un festival di cinema, con proiezioni di film e cortometraggi in anteprima, accompagnati da incontri, tavole rotonde e un convegno internazionale sulla speculative fiction dal titolo Between fiction and society. Imagination and world building in the aftermath of a global pandemic.

Un appuntamento culturale e di ricerca sull'immaginario fantastico e di fantascienza con l'obiettivo di indagare il concetto di immaginazione, non come sfogo escapista o di puro intrattenimento, ma come strumento per analizzare la realtà che viviamo da prospettive inedite. Sognielettrici parte dal cinema per abbracciare letteratura, fumetti, videogiochi, televisione e aprirsi a contaminazioni con nuovi media, filosofia, scienza, tecnologia.

Lungometraggi e cortometraggi saranno infatti suddivisi in due sezioni competitive, proponendo una selezione di film prodotti nell'ultimo anno e provenienti da tutto il mondo, presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano, a ingresso gratuito.

Il Concorso Lungometraggi propone un'ampia panoramica sulla produzione fantasy e sci-fi internazionale. Fiore all'occhiello della selezione, l'anteprima italiana dell'atteso Shin Ultraman il nuovo film con protagonista l'icona della fantascienza giapponese. La proiezione sarà anche l'occasione per un Extra: la presentazione di quattro episodi della serie tv originale in versione remastered 4K, scelti personalmente da Hideaki Anno, l'autore di Evangelion Neon Genesis. Tra incubi dark e fiabe spiazzanti, il Concorso si muove verso tutti i confini dell'immaginazione. Dalla nascente animazione colombiana (The Other Shape) alla fantascienza egiziana (Mousa) passando per la magia franco britannica (She Will, già miglior opera prima al Festival di Locarno), l'intelligenza artificiale tedesca (The House), la distopia sudafricana (Glasshouse) e l'horror argentino (Virus 32, dello specialista Gustavo Hernández). Non manca il cinema statunitense, rappresentato da un bizzarro mix tra fiction, animazione e graphic novel (Agatha, la cui lavorazione è durata un decennio), accompagnato dal realismo magico cileno scoperto dal Sundance Film Festival (The Cow Who Sang a Song Into the Future) e dal nuovo film del lituano Kristijonas Vildziunas, un tempo membro del gruppo rock Šiaurės Kryptis (Songs for a Fox).

Anche i 19 titoli del Concorso Cortometraggi uniscono temi e provenienze, con una consistente presenza di animazione e una numerosa e sorprendente rappresentanza africana. Tra i registi infatti troviamo Kelvin Osso dal Kenia (Knock), Nuhash Humayun dal Bangladesh (Moshari) e il collettivo The Critics Company dalla Nigeria (Tomorrow's War), che sarà protagonista della tavola rotonda I mille volti della fantascienza africana in video collegamento. A completare la line up dei corti si aggiungono altri nuovi talenti provenienti dal tutto il mondo, oltre agli italiani Riccardo Zacché e Alessandro De Carli (Augenblick) e Niccolò Gentili (Calamour).

La Retrospettiva è dedicata a Jack Arnold. Nel 30° anno dalla sua scomparsa si celebrerà uno dei grandi maestri della Fantascienza classica, che sapeva unire intrattenimento, effetti speciali, riflessione sulle paure del suo tempo e una costruzione umana del fantastico ancora capace di parlare alle nuove generazioni. Saranno proposti 4 titoli emblematici come i capolavori senza tempo Radiazioni Bx: Distruzione uomo e Il mostro della laguna nera", il primo film con alieni non belligeranti Destinazione Terra e il divertissement Tarantola.

Oltre al Convegno internazionale sulla Speculative Fiction, Sognielettrici propone poi 10 incontri per approfondire il ruolo sempre più centrale di fantasy e sci-fi nel nostro presente. Sarà vero che la cultura pop salverà il mondo? Lo scopriremo con i nostri ospiti, come Licia Troisi, Nicoletta Vallorani, Luigi Cozzi, Giacomo Lucarini, i premi Urania Nicoletta Vallorani e Franci Conforti, Inn Tale e molti altri, con cui si parlerà di giochi di ruolo, letteratura, traduzione, effetti digitali, fumetti e di nuove frontiere della produzione cinematografica di genere.