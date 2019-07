Snoopy in Space: il trailer della serie animata in arrivo su Apple TV+

Snoopy in Space sarà la nuova serie animata prodotta per Apple TV+ che arriverà sugli schermi americani in autunno, ecco il trailer!

Snoopy in Space, di cui è stato diffuso il primo trailer, sarà la nuova serie animata dedicata ai personaggi creati da Charles M. Schulz prodotta per Apple TV+ e DHX Media.

Il divertente video è apparso online in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969.

Il video mostra Snoopy mentre fluttua nello spazio, scoprendo però poco dopo che si tratta solo del frutto della sua immaginazione. L'amico a quattro zampe di Charlie Brown si fa però aiutare da Woodstock e da altri adorabili pennutini per "partire" con direzione lo spazio.

Gli episodi che comporranno la serie Snoopy in Space racconteranno il sogno del simpatico bracchetto di diventare un astronauta. Il suo progetto diventa realtà quando, insieme a Woodstock e ai membri della gang dei Peanuts, fa una gita alla NASA e viene scelto per una missione nello spazio.

Snoopy e Woodstock si prepareranno quindi a partire per lo spazio, scoprendo i segreti del viaggio oltre i confini della Terra, mentre Charlie Brown, Lucy, Linus e tutti gli altri amici li aiutano dalla base.

Apple, nel 2018, ha annunciato l'accordo stretto con DHX Media che prevede la produzione di nuovi contenuti dedicati ai personaggi dei Peanuts. Il progetto è quello di realizzare serie originali, speciali e cortometraggi da distribuire tramite la piattaforma di streaming. Il franchise tratto dalle creazioni di Charles M. Schulz continua ad avere successo fin dagli anni Cinquanta e nel corso degli anni sono state realizzati numerosi film, corti, oggetti da collezione, libri e giocattoli.

