Sky TG24, la nuova stagione: dal format Materia grigia all'accordo con Pablo Trincia

Sky TG24 si conferma un punto di riferimento nel panorama del giornalismo italiano, mantenendo saldi i principi di affidabilità e aderenza ai fatti. La sua autorevolezza, apprezzata anche dalle fasce più giovani, è stata recentemente certificata dal Digital News Report 2024 dell'Istituto Reuters, che ha riconosciuto Sky TG24 come il primo media televisivo d'informazione per affidabilità in Italia. Con una fiducia che sale dal 69% al 75% tra gli under 35, il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis si distingue anche per la presenza digitale e social, con una follower base che ha superato i 7 milioni e una crescita delle videoviews del 52% nell'ultimo anno.

Nuovi palinsesti di SKY TG24: Innovazione e qualità

Per la stagione in arrivo, a partire da ottobre, il canale televisivo all-news introduce diverse novità che mirano a rafforzare il suo impegno verso un giornalismo rigoroso e innovativo. Tra i nuovi programmi, spicca 'Materia grigia', condotto da Fabio Vitale, che metterà a confronto idee opposte su temi d'attualità, con la partecipazione di ospiti autorevoli e il coinvolgimento del pubblico attraverso sondaggi in tempo reale.

Un'altra novità è 'Feedback', un format 'audience driven' curato da Alessandro Marenzi, dove sarà il pubblico a scegliere mensilmente i temi da approfondire tramite i sondaggi di Quorum YouTrend. Il programma prevede dieci puntate con reportage, analisi in studio e interazione sui canali digitali di Sky TG24.

Giuseppe De Bellis nello studio di SKY TG24

'Sky TG25', curato e condotto da Alessio Viola, andrà in onda nel weekend per approfondire notizie rimaste fuori dai radar durante la settimana ma meritevoli di attenzione. Inoltre, Sky TG24 ha siglato un accordo con Pablo Trincia, noto autore televisivo e podcaster, per la produzione di storie di cronaca e inchieste. Tra queste, la nuova inchiesta E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano, che sarà disponibile sia come podcast, in otto puntate disponibili da fine settembre, che come docuserie, in cinque puntate in onda da metà novembre, e racconterà la tragedia dell'Hotel Rigopiano avvenuta nel 2017.

Dopo il successo di Dove nessuno guarda - Il Caso Elisa Claps e Sangue loro - Il ragazzo mandato ad uccidere, arriva la nuova inchiesta-reportage prodotta da Sky Italia e Sky TG24, e realizzata da Chora Media. La serie racconterà la tragedia dell'Hotel Rigopiano del gennaio 2017, esplorando errori e approssimazioni del sistema amministrativo e politico attraverso le testimonianze di sopravvissuti, testimoni e parenti delle vittime. Inoltre, Pablo Trincia lavorerà su un nuovo cold case che riporterà all'attenzione del pubblico uno dei casi di cronaca più noti e irrisolti d'Italia. La nostra recensione di Dove nessuno guarda - Il Caso Elisa Claps.

La politica americana sarà un tema centrale con USA 2024, un ciclo di approfondimenti sulla corsa alla Casa Bianca, con la corrispondenza di Federico Leoni e l'inviato Marco Congiu, che seguiranno quotidianamente le elezioni presidenziali fino al voto del 5 novembre con la sfida tra il democratico Biden e il repubblicano Trump.

Nella programmazione quotidiana, la conduzione di TG Buongiorno sarà affidata a Roberto Tallei, mentre Tonia Cartolano e Stefania Pinna si alterneranno nell'edizione delle 13.00. Monica Peruzzi condurrà Timeline, con un nuovo format che prevede un'ora dedicata ai temi d'attualità e mezz'ora agli approfondimenti. L'edizione delle 20.00 sarà condotta da Luigi Casillo.

Sky TG24 continuerà a portare il dibattito pubblico sul territorio con Sky TG24 Live In' e Sky TG24 Live Off, eventi itineranti che hanno già ospitato oltre 320 personalità di spicco e accolto più di 2500 persone. Il prossimo appuntamento è previsto a Roma, nelle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, un evento che vedrà gli studi di Sky TG24 trasferirsi per un'intera giornata in uno dei luoghi più suggestivi e storici d'Europa, per discutere delle priorità dell'agenda internazionale.