Sky Go: i canali generalisti di Rai, Mediaset e La7 sono visibili in streaming sull'app

L'app di Sky è la prima in Italia a mettere insieme tutti i principali canali in chiaro italiani con l'offerta di canali e i contenuti on demand di Sky.

Sky Go è la prima app in streaming che ha reso possibile la visione in mobilità di contenuti live e on demand e oggi, a oltre 10 anni dal lancio, ha appena ottenuto un nuovo primato: è la prima app a mettere i principali canali generalisti italiani, offrendo un'esperienza di visione ancora più semplice a tutti i propri abbonati.

Da oggi, i canali generalisti di Rai, Mediaset e La7 sono infatti visibili in live streaming su Sky Go, insieme agli oltre 50 canali disponibili e migliaia di titoli on demand di cinema, intrattenimento, serie tv, sport, documentari e programmi per bambini dell'offerta Sky.

In questo modo, i milioni di utenti che utilizzano abitualmente Sky Go possono vedere in diretta i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7 direttamente sul proprio smartphone, tablet o PC - selezionandoli dalla Home o dalla sezione dedicata ai Canali TV di Sky Go - e passare così, in modo semplice, da un canale generalista all'altro o a uno incluso nel proprio abbonamento Sky.

Sky Go è incluso senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky, che hanno a disposizione numerosi canali e contenuti del proprio abbonamento Sky, da guardare sia in casa che fuori casa, quando si vuole sui propri device, anche in contemporanea alla visione di Sky sulla TV. È possibile modificare in ogni momento i dispositivi su cui accedere a Sky Go e scaricare i titoli on demand preferiti per guardarli anche quando si è senza connessione internet.