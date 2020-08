Siviglia-Roma di Europa League in onda oggi: dove vederla in TV e in streaming

Oggi alle 18:55 va in scena Siviglia-Roma, gara secca dei quarti di finale di Europa League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Siviglia-Roma va in scena oggi alle 18:55, gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie a SKY, scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

Gli uomini di Fonseca scendono in campo con l'idea di fare un regalo ai tifosi ed al nuovo proprietario Dan Friedkin, che dovrebbe subentrare a James Pallotta. A Duisburg i giallorossi sperano di recuperare Pellegrini infortunatosi al naso contro la Fiorentina, nel caso non dovesse farcela è pronto a scendere in campo Cristante. Zaniolo giocherà dall'inizio. Anche questa partita è gara secca, chi vince passa ai quarti di finale.

Dove vederla in TV

Siviglia-Roma non sarà trasmessa in chiaro. L'incontro sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (201, 252 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre).

Dove vederla in streaming

Siviglia-Roma potrà essere seguita anche in streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.