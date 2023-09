Sister Act 2 - Più svitata che mai stasera su Rai1: trama, cast e curiosità del film

A una settimana di distanza dal ritorno in TV del primo fortunato capitolo, stasera su Rai1, alle 21:25, nuovo appuntamento con Whoopi Goldberg in Sister Act 2- Più svitata che mai, il sequel che vede l'attrice vestire ancora i panni di suor Maria Claretta, questa volta per salvare una scuola.

La trama

Whoopi Goldberg in Sister Act 2

Le Sorelle del Convento di S. Caterina gestiscono una scuola del centro di San Francisco, la Saint Francis High School, piena di adolescenti scalmanati, l'inferno alberga nei corridoi e le aule sono devastate. Le suore si ritrovano nei guai, e la scuola pure, visto che rischia la chiusura. A questo punto solo una persona può ridare fiducia: una "rilucente" cantante di nome Deloris Van Cartier. Dopo tante preghiere le sorelle riescono a rintracciarla a Las Vegas, dove Deloris ha fatto carriera. Convinta da chi una volta le ha salvato la vita, Deloris accetta di rimettere le vesti di suor Maria Claretta, nuova insegnante di musica. Grazie ad un programma di lezioni che non scorderanno mai, Deloris riesce a raggirare il dogma e a scuotere la religione mentre converte la sua classe infernale in un coro hip-hop, il solo che ora può salvare la Saint Francis High School.

Il cast

Insieme a Whoopi Goldberg nei panni di suor Maria Claretta, tornano anche le altre suore più famose del cinema, Kathy Najimy (Suor Maria Patrizia), Wendy Makkena (Suor Maria Roberta), Mary Wickes (Suor Maria Lazzara), Maggie Smith (la Madre Superiora). A loro si aggiungono i parroci Barnard Hughes (Padre Maurice), Michael Jeter (Padre Ignazio), Thomas Gottschalk (Padre Wolfgang) e Brad Sullivan (Padre Thomas). A interpretare la scalmanata classe ci sono Lauryn Hill (Rita Watson), Sheryl Lee Ralph (Florence Watson), Jennifer Love Hewitt (Margaret), Ryan Toby (Ahmal), Christian Fitzharris (Tyler Chase), Ron Johnson (Richard "Schizzo"), Devin Kamin (Frank K.), Alanna Ubach (Maria) e Tanya Blount (Tanya). Un giovanissimo Luca Tommassini interpreta uno dei ballerini che accompagnerà il coro al concorso.

Curiosità

Nel film compare anche la figlia di Whoopi Goldberg, Alex Martin, nei panni di una studentessa. Sister Act 2 non ha ottenuto il successo sperato, nè di critica nè di pubblico: il film ha incassato negli USA solo 57 milioni di dollari, a fronte di una spesa di 38.

Nonostante ciò la Disney ha deciso di riprovarci: nel dicembre 2020 è stato annunciato il sequel Sister Act 3, che vedrà tornare la Goldberg nei panni di suor Maria Claretta e sarà distribuito su Disney+.