Sirene: la puntata sulla mafia nigeriana stasera su Nove!

Continua l'approfondimento targato NOVE, con il secondo appuntamento di Sirene: la serie di true crime che ripercorre i casi più dibattu1ti e controversi di cronaca italiana degli ultimi anni, con uno sguardo del tutto inedito, quello di chi ha condotto direttamente le indagini.

Dopo il debutto con il caso de L'omicidio del piccolo Loris (seguito in prima serata da oltre 400.000 telespettatori con l'1,6% di share), andrà in onda in prima tv assoluta giovedì 28 marzo alle 21:25 Operazione Mafia Nigeriana: il secondo speciale realizzato sulla costa adriatica tra Marche ed Abruzzo racconta, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, una importante operazione condotta a contrasto della tratta delle prostitute nigeriane.

La serie oltre all'utilizzo di intercettazioni originali e di filmati ambientali, ripercorre in modo innovativo il racconto dei casi dal punto di vista speciale e unico di chi ha effettuato le indagini. Grazie infatti alla collaborazione con le forze dell'ordine e utilizzando i protagonisti reali delle indagini stesse vengono così rivissuti in modo assolutamente autentico i momenti chiave del percorso investigativo dal punto di vista delle donne e degli uomini che li hanno condotti. Il true crime che ne deriva permette ai telespettatori di comprendere al meglio i casi nella loro interezza e con il massimo coinvolgimento emotivo. Il prossimo caso che verrà proposto sarà "Rimini, la notte del branco", sullo stupro di gruppo avvenuto nell'estate 2017 e la relativa indagine lampo che in soli 8 giorni ha permesso di individuare ed arrestare i colpevoli, in collaborazione con Polizia di Stato (in onda l'11 Aprile).

"SIRENE" (3 episodi da 75') è una produzione originale Verve Media Company per Discovery Italia. Un programma di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli; scritto con Alessio Ferraro, Stefano di Gioacchino e Vittoria Iacovella. Per l'indagine 'Villa Borea' di Cristiano Barbarossa, la serie ha vinto il Premio Speciale Auser all'edizione 2012 del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi.