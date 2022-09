Sins of Our Mother, su Netflix in streaming da oggi

Sins of Our Mother, la miniserie docu sul caso di Lori Vallow, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 14 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Per amici e famiglia Lori Vallow era una madre dedita ai tre figli, una moglie amorevole e una persona molto religiosa, ma negli ultimi tre anni qualcosa è andato storto: Lori è ora in carcere in attesa del processo per cospirazione nell'occultamento di prove e omicidio premeditato per la morte del quarto marito, della moglie del quinto marito e dei due figli più piccoli.

Colby, l'unico figlio sopravvissuto della donna, fornisce per la prima volta informazioni esclusive sul passato della sua famiglia e sulle tensioni attuali, proprio nel momento in cui Lori sta per essere processata. Al centro di Sins of our mother, divisa in tre parti, c'è una sola scottante domanda: come ha potuto una donna all'apparenza normale diventare la madre più tristemente nota d'America?