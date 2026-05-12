Sinner-Pellegrino: orario e dove vedere il match in programma oggi a Roma

Jannik Sinner affronta Andrea Pellegrino negli ottavi degli Internazionali d'Italia 2026: ecco l'orario del derby azzurro e dove seguire il match in diretta tv e streaming dal Foro Italico.

Il martedì degli Internazionali d'Italia 2026 si tinge d'azzurro. Sul Campo Centrale del Foro Italico, non prima delle ore 15:00, i riflettori sono tutti per il derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 romano. Una sfida che mette di fronte due mondi: il dominatore del circuito e il 'qualificato' che sta vivendo la settimana più bella della carriera.

Sinner: caccia al record di Djokovic

Jannik Sinner arriva all'appuntamento senza aver ancora concesso un set, liquidando con estrema solidità Ofner e Popyrin. Ma oltre al pass per i quarti, l'altoatesino ha un obiettivo statistico prestigioso: in caso di vittoria, raggiungerebbe Novak Djokovic a quota 31 successi consecutivi nei Masters 1000, un primato che sottolinea la sua attuale egemonia nel tennis mondiale.

Andrea Pellegrino

La favola di Andrea Pellegrino

Dall'altra parte della rete c'è un Andrea Pellegrino che ha già vinto il suo "torneo nel torneo". Il tennista di Bisceglie, quasi trentenne, è partito dalle qualificazioni e ha scalato una montagna dopo l'altra: ha battuto Nardi, ha approfittato del ritiro di Fils e, infine, ha firmato l'impresa eliminando la testa di serie numero 20, Frances Tiafoe, con un netto 7-6 6-1 davanti al pubblico del Pietrangeli.

Grazie a questo exploit, Pellegrino è già balzato virtualmente alla posizione 126 del ranking ATP (guadagnando circa 29 posizioni) e oggi giocherà per la prima volta in carriera gli ottavi di un Masters 1000. Pellegrino arriva senza pressione ma con grande entusiasmo. Dopo il successo contro Tiafoe ha ammesso tutta l'emozione per la sfida contro il numero uno del mondo: "Non mi spaventa affrontarlo sul Centrale, sarà un'esperienza incredibile".

Jannik Sinner

Precedenti tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino e curiosità

C'è un solo precedente tra i due, quasi preistorico tennisticamente parlando: risale al 2019, in un torneo ITF a Santa Margherita di Pula, dove un giovanissimo Sinner si impose con un doppio 6-1. Sette anni dopo, il palcoscenico è il Centrale di Roma.

Il numero 1 del mondo vanta una statistica schiacciante nei derby: ha affrontato finora 12 tennisti italiani diversi nel circuito maggiore, giocando 18 partite e vincendole tutte (perdendo appena 5 set in totale).

Luciano Darderi

Programma e dove vederla in TV

Il match è il terzo in programma sul Centrale, dopo Musetti-Ruud e il match femminile Cirstea-Ostapenko.

Orario: Martedì 12 maggio, non prima delle 15:00.

Martedì 12 maggio, non prima delle 15:00. Diretta TV: In chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno .

In chiaro su e per gli abbonati su . Streaming: Sky Go e NOW.

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