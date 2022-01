Sinead O’Connor, morto il figlio Shane di 17 anni “Ha posto fine alla sua lotta terrena”

Sinead O'Connor ha annunciato la morte del figlio Shane, 17 anni: la notizia è stata data dalla cantante sui social, dove tra le altre cose, ha scritto 'Ha terminato la sua lotta terrena, ora è con Dio'. Il ragazzo era scomparso da casa due giorni fa, il corpo sarebbe stato ritrovato nella zona di Bray a Wicklow.

Un portavoce della polizia ha confermato ai media locali che "a seguito del recupero di un cadavere nella zona di Bray a Wicklow, le ricerche di Shane O'Connor, si sono fermate". Le autorità hanno anche ringraziato i media e l'opinione pubblica per "il loro aiuto nella ricerca" e hanno aggiunto che "al momento non sono disponibili ulteriori informazioni".

Shane era figlio di Sinead O'Connor e del cantante folk Donal Lunny, ed era uno dei quattro figli dell'artista irlandese. Il ragazzo era scomparso da casa due giorni fa, inutili le ricerche e gli appelli della madre. Shane era stato visto per l'ultima volta a Tallaght, capoluogo della contea South Dublin. Subito dopo la scomparsa del figlio la cantante aveva scritto su Twitter "Questo è un messaggio per mio figlio. Shane, non è più divertente. Mi stai spaventando a morte. Potresti per favore fare la cosa giusta e presentarti ad una stazione di Gardai. Se sei con Shane, chiama Gardai per la sua sicurezza", Gardai è la polizia irlandese.

Sinead O'Connor, prima che il corpo del figlio fosse ritrovato, ha denunciato anche l'inadempienza dell'ospedale di Taillight che si era fatto scappare un ragazzo che doveva essere sotto sorveglianza 24 ore su 24, in quanto 7 giorni prima Shane aveva provato per ben due volte a suicidarsi.

Dopo aver appreso della morte del figlio Sinead ha scritto "Il mio bellissimo figlio, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, vera luce della mia vita, ha deciso di terminare la sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno deve seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego".

Il corpo di Shane sarebbe stato ritrovato nella zona di Bray a Wicklow, una città situata sulla costa orientale d'Irlanda. Il ragazzo già una volta era scappato facendo perdere le su tracce proprio a Wicklow, allora Shane aveva 14 anni ma fortunatamente fu ritrovato, questa volta purtroppo la fuga non ha avuto lo stesso lieto fine.

