Sinatra: la miniserie con Guè Pequeno arriva su TimVision!

Il 21 novembre arriva in anteprima esclusiva su TimVision Sinatra - La serie con protagonista il rapper Guè Pequeno. L'idea dello show - tre episodi disponibili su TimVision dal 21 novembre ogni mercoledì dove Guè interpreta se stesso e viene ritratto in un momento di vita reale - nasce con la volontà di integrare la realtà nella fiction, intrecciando e sovrapponendo i diversi linguaggi visivi con quello del videoclip, modalità attraverso la quale lo abbiamo sino ad ora visto.

Ambientata interamente a Napoli, la serie - diretta da Pepsy Romanoff e Jansen&Rodriguez - è un noir dove vedremo Gue Pequeno coinvolto in un misterioso rapimento al termine di un suo concerto. Insieme al rapper, anche tre giovani attori napoletani che provengono artisticamente dal teatro sociale: Vincenzo Antonucci, Simone Borrelli e Emanuele Vicorito. Radio Italia è radio ufficiale di Sinatra - la serie e promuoverà il progetto su tutti i propri canali. Ma non è tutto: attraverso un gioco radiofonico, per alcuni fortunati ascoltatori ci sarà la possibilità di vedere la serie completa in anteprima.

Questa iniziativa arricchisce l'offerta TIMVISION di intrattenimento di qualità con serie tv anche in esclusiva, per i giovani e per tutta la famiglia e si affianca ai precedenti titoli dedicati al mondo musicale, tra i più recenti il docufilm This is Maneskin, Dark Polo Gang - La Serie, coprodotta da TimVision Production con Oplon Film in associazione con Ring Film.

Con TimVision i clienti TIM possono accedere, da casa o in mobilità, a una proposta di contenuti unica nel panorama italiano: musica, serie TV, principali titoli del cinema italiano e internazionale, docu-film e grandi eventi sportivi.