I Simpson: Harry Shearer attacca la deriva presa dalla serie: 'Mi dicono che lo show è diventato woke'

Harry Shearer è uno dei doppiatori più prolifici de I Simpson ma da qualche tempo gli è stato tolto il personaggio del dottor Hibbert. Nel 2020, i produttori della serie animata prodotta da Matt Groening ha deciso di non far più doppiare i personaggi neri a doppiatori bianchi, una decisione che portato all'addio di Hank Azaria ad Apu.

La decisione ha generato una discussione piuttosto ampia e Shearer è intervenuto sul tema:"Si dice che negli ultimi anni lo show sia diventato 'woke' e uno dei miei personaggi ne è stato influenzato. Prestavo la voce al medico nero, il dottor Hibbert, per il quale mi sono ispirato a Bill Cosby. All'epoca, era conosciuto come 'il nero più bianco della televisione'" ha dichiarato il doppiatore.

Il passaggio di testimone

Shearer ha ricordato il momento in cui non ha più potuto doppiare Hibbert:"Un paio d'anni fa ho ricevuto una mail che diceva che avevano assunto un attore nero, il quale successivamente ha copiato la mia voce. Il risultato è un uomo nero che imita un uomo bianco che imita l'uomo nero più bianco della tv".

L'attore scelto per prendere il suo posto nel doppiaggio di Hibbert è Kevin Michael Richardsonmentre Shearer continua a doppiare numerosi personaggi de I Simpson come Ned Flanders, Reverendo Lovejoy, Preside Skinner, il signor Burns, Waylon Smithers, Wolfcastle e Kent Brockman. Shearer ha dichiarato che nel 1989 non era affatto sicuro di accettare il lavoro nella serie di Matt Groening perché solitamente ai doppiatori viene inviato uno script dopo che l'animazione è completata.

Tuttavia, il cuore è tutto per un personaggio in particolare:"Ne interpreto più di venti ma il malvagio proprietario della centrale nucleare, il signor Burns, è il mio preferito. Ho modellato la sua voce su quella di Ronald Reagan".