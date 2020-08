Sigourney Weaver e James Cameron al lavoro sulla serie Secrets of the Whales

Sigourney Weaver e James Cameron collaboreranno in occasione della serie Secrets of the Whales, realizzata per National Geographic.

Sigourney Weaver e James Cameron collaboreranno nuovamente in occasione di Secrets of the Whales, una nuova serie di National Geographic. Il progetto debutterà sugli schermi di ben 172 nazioni il 22 aprile 2021, in occasione del Giorno della Terra.

Il progetto Secrets of the Whales è composto da quattro episodi e vedrà coinvolti Sigourney Weaver nella veste di voce narrante e James Cameron in quella di produttore esecutivo.

La serie creata dal fotografo ed esploratore Brian Skerry racconterà la vita delle balene, gli ostacoli che devono superare e le loro vittorie nel mondo in continuo cambiamento degli oceani.

Le riprese si sono svolte durante tre anni e visitando 24 location diverse.

L'attrice guiderà gli spettatori in un viaggio verso il cuore della cultura di questi meravigliosi animali per far scoprire al pubblico le capacità comunicative e le intricate strutture sociali di cinque specie diverse. Con l'aiuto di nuove tecnologie e della scienza, gli spettatori assisteranno a come le balene formano amicizie che durano tutta la vita, tramandano tradizioni e affrontano il lutto.

Sigourney Weaver ha dichiarato: "National Geographic ha da tempo approfondito la nostra connessione con il mondo intorno a noi e sono onorata di collaborare con loro per narrare questa spettacolare serie. Gli spettatori si avvicineranno e vivranno le emozioni straordinarie, la grazia e il potere di queste magnifiche creature. Potranno conoscerle intimamente per rendersi alla fine conto di come siamo molto similia loro".

James Cameron ha aggiunto che ha amato l'uso delle nuove tecnologie e l'incredibile narrazione usate per la creazione dello show che coinvolgerà emotivamente e dal punto di vista visivo gli spettatori: "Sono orgoglioso di lavorare con i miei partner di National Geographic per mostrare in nuovi modi incredibili il mondo interiore delle balene, le loro emozioni e la loro cultura. Questi animali maestosi e misteriosi continuano a sorprenderci".