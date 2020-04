Showgirls: stasera su Cielo il film erotico diretto da Paul Verhoeven

Va in onda stasera su Cielo, alle 21:20, il film drammatico-erotico Showgirls, diretto nel 1995 Paul Verhoeven, con protagonisti Elizabeth Berkley e Kyle McLachlan.

Nomi Malone (Elizabeth Berkley) vuole avere successo a ogni costo. Arrivata a Las Vegas in autostop e senza bagagli, trova una prima sistemazione a casa di Molly, che lavora in un casinò, lo Stardust, come costumista. Sarà Cristal, star dello show allo Stardust, a dare a Nomi il primo incarico, facendola esibire in una lap-dance per il suo amante Zack (Kyle MacLachlan), direttore artistico del casinò e nuovo amante di Nomi.

Ma Cristal ora è gelosa e cerca in ogni modo di ostacolare Nomi. Lei però, presa dalla rabbia, spinge la rivale giù dalle scale, causandole una frattura che le impedirà di esibirsi. Ora è Nomi la vera star del casinò e dello spettacolo, ma il prezzo del successo è molto più alto di quanto avrebbe mai immaginato...

Showgirls, pur essendo stato vietato ai minori di 18 anni, è riuscito a ottenere la distribuzione in più di 600 sale negli USA nel 1995, divenendo un'eccezione tra i film di genere. Ma ha vinto anche 8 Razzie Awards l'anno successivo, compreso quello come peggior film del decennio.