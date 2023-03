Shiver: il romanzo di Maggie Stiefvater diventerà un film diretto da Andy Fickman

Shiver, il romanzo di Maggie Stiefvater, diventerà un film e alla regia sarà impegnato Andy Fickman.

Il progetto sarà prodotto da Addam Bramich (Poker Face) e sembra destinato a essere il primo capitolo di una trilogia ispirata alla serie di libri che hanno trascorso oltre 40 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times.

La protagonista di Shiver è Grace che, per anni, ha osservato i lupi che vivono nell'area dietro la sua casa. Un lupo dagli occhi gialli, che considera il suo lupo, diventa una presenza senza la quale non sembra riuscire a vivere.

Sam, nel frattempo, ha vissuto in inverno nei boschi congelati per proteggere il brano ed essere un compagno silenzioso di una ragazza senza paura. In estate, invece, può godere dei preziosi mesi in cui è un essere umano.

Grace, un giorno, incontra un ragazzo che le sembra conosciuto e si convince che sia il suo lupo. Sam, quando l'inverno si avvicina, deve lottare per rimanere umano mentre rischia di perdere se stesso, e Grace, per sempre.

Attualmente non è ancora stato scelto uno sceneggiatore che si occuperà del progetto, ma Fickman sarà coinvolto anche come produttore.

Il regista ha dichiarato: "Fin dalla prima pagina del romanzo di Maggie Stiefvater, sono stato trasportato in un mondo vivido, magico e romantico che ho voluto immediatamente portare in vita. Questi personaggi multidimensionali sono legati alle gioie quotidiane e ai terrori del liceo, vivono in una realtà tra fantasia e realtà, amano superando quei confini e lo fanno senza limiti. Sono elettrizzato nel portare questa incredibile storia di un amore proibito sullo schermo insieme a uno strato fresco di neve del Minnesota".