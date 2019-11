Shiri Appleby torna in tv con Big Shot, serie destinata a Disney+

Shiri Appleby, star di serie come Roswell e UnReal, tornerà in tv con Big Shot, progetto destinato alla piattaforma Disney+.

Shiri Appleby, la star di Roswell, tornerà sugli schermi televisivi in occasione di Big Shot, un nuovo progetto destinato alla piattaforma di streaming Disney+ e scritto e prodotto da David E. Kelley e Dean Lorey.

La serie, composta da dieci episodi, racconterà la storia di un allenatore di basket, ruolo affidato a John Stamos, che viene licenziato a causa del suo pessimo carattere e deve accettare di occuparsi di un team al femminile di un prestigioso liceo privato.

In Big Shot Shiri Appleby, recentemente protagonista anche di UnReal, avrà la parte di Holly, l'assistente dell'allenatore dal buon carattere e con i piedi per terra. Nel cast ci sarà anche Yvette Nicole Brown nella parte di Sherilyn, la preside della Westboork School for Girls.

Lo show sarà scritto e prodotto da David E. Kelley e Dean Lorey, e tra gli interpreti ci saranno poi Richard Robichaux (George), Sophia Mitri Schloss (Emma), Nell Verlaque (Louise), Tiana Le (Destiny), Monique Green (Olive), Tisha Custodio (Carolyn "Mouse" Smith) e Cricket Wampler (Samantha "Giggles").