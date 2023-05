Shia LaBeouf sta scrivendo un film su Auschwitz di cui Abel Ferrara potrebbe essere il regista

Il regista Abel Ferrara ha svelato che, dopo Padre Pio, potrebbe collaborare di nuovo con Shia LaBeouf in occasione di un film su Auschwitz.

Shia LaBeouf, secondo quanto dichiarato dal regista Abel Ferrara, starebbe scrivendo un film su Auschwitz di cui potrebbe essere il regista.

Il filmmaker sembra infatti intenzionato a collaborare nuovamente con l'attore dopo aver girato insieme a lui Padre Pio, progetto presentato nel 2022 durante la Mostra del Cinema di Venezia.

Le dichiarazioni del regista

Abel Ferrara, intervistato da The Film Stage, ha dichiarato che è ancora in contatto con l'attore: "Sta davvero bene. Sta vivendo un periodo realmente positivo, ha girato un film con Francis Ford Coppola".

Dopo aver spiegato che Shia LaBeouf è stato impegnato sul set di Megalopolis per circa quattro giorni, il regista ha ribadito che l'attore sta bene e sta lavorando. Ferrara ha quindi svelato: "Stiamo lavorando a un film da realizzare insieme. Sta scrivendo qualcosa su Auschwitz che stiamo pensando di realizzare".

Padre Pio, Abel Ferrara: "Incontrare Shia LaBeouf mentre cercava la fede è stato di per sé quasi un miracolo"

Il progetto non sarebbe il primo scritto da LaBeouf: l'attore in passato ha già firmato lo script di Honey Boy, ispirato alla sua vita e al suo rapporto con il padre, ritratto comunque in modo molto diverso rispetto alla realtà. La regia di quel progetto era stato poi diretto da Alma Har'el.