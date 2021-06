She Came From the Woods: Clare Foley, Cara Buono e William Sadler nel cast del film horror

I protagonisti dell'horror She Came From the Woods saranno Clare Foley, Cara Buono, Spencer List e William Sadler.

Il film horror She Came From the Woods avrà come protagonisti Cara Buono (Stranger Things, Mad Men), Clare Foley (Gotham, Sinister), Spencer List (Good Trouble) e William Sadler (The Shawshank Redemption).

Le riprese si sono svolte in Connecticut e per ora non è stata svelata la potenziale data del debutto nelle sale americane.

Il film She Came From The Woods è basato sull'omonimo longometraggio del 2017 e racconta quello che accade quando lo staff di un campeggio evoca una vecchia leggenda durante l'ultimo giorno dell'estate 1987.

Alla regia è stato impegnato Erik Bloomquist, autore della sceneggiatura insieme a Carson Bloomquist.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli dei personaggi affidati a Cara Buono, Clare Foley, Spencer List e William Sadler. Il cast è completato da Michael Park (Stranger Things) e Tyler Elliot Burke (The Punisher).

I fratelli Bloomquist hanno dichiarato che sono stati felici nel portare in vita la storia che avevano iniziato a raccontare con il cortometraggio e che affronta tematiche come le motivazioni alle base delle storie che raccontiamo e i segreti che vengono mantenuti.